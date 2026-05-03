Alle 15:00, allo stadio Mapei di Reggio Emilia, si gioca la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan. Si tratta della 35^ giornata del campionato, con le due squadre che si affrontano senza aver segnato durante l'incontro. La gara si svolge in un contesto di equilibrio, senza reti all'intervallo e con entrambe le formazioni che cercano di sbloccare il risultato nella ripresa.

Dall'inviato al 'Mapei Stadium' di DAZN: grande sessione tiri per Nkunku, molto carico. Tare a 'DAZN'. Tutti in sintonia al Milan? "Sicuramente si, assolutamente si" Jashari parla così di Modric a 'DAZN': "Abbiamo bisogno di lui, è chiave per noi". Milan da Scudetto con Gila, Goretzka e Gabriel Jesus? Brocchi a DAZN: "Sono giocatori importanti e il Milan ha bisogno in quei ruoli. Servono giocatori con personalità forte. Ci metterei subito la firma". Anche i giocatori di 'movimento' in campo per l'allenamento: Allegri ha scelto Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo. Prime immagini dal 'Mapei Stadium': portiere rossoneri, con Maignan in testa, in campo per il riscaldamento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan di Serie A 0-0: la partita del ‘Mapei Stadium’ in diretta | LIVE News

SASSUOLO-INTER 0-5 | HIGHLIGHTS | 24ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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