Milan Fullkrug carica i tifosi in vista dell’Inter | Settimana del derby dai rossoneri!

Mancano pochi giorni al derby tra Milan e Inter, e il nuovo attaccante rossonero, Niclas Fullkrug, ha rivolto un messaggio ai tifosi, incoraggiandoli a sostenere la squadra in questa settimana importante. È il suo primo confronto diretto con i nerazzurri, mentre la rivalità tra le due squadre si avvicina. La partita si avvicina e l’atmosfera tra i supporter si fa sempre più intensa.

Manca sempre meno al grandissimo appuntamento del fine settimana. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena il Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Un match che potrà confermare o 'riaprire' la corsa allo scudetto. Rivolgendo un occhio alla classifica, attualmente l'Inter si trova a quota 67 punti, a seguire il Milan a quota 57, ben 10 punti in meno rispetto ai nerazzurri di Cristian Chivu. Parlando di derby, per alcuni nuovi componenti del Milan sarebbe il primo. Proprio in quest'ottica, Niclas Fullkrug, centravanti arrivato a Milanello nel corso del mercato invernale di riparazione, avrà la sua prima presenza nella stracittadina milanese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug carica i tifosi in vista dell’Inter: “Settimana del derby, dai rossoneri!” Füllkrug nel post-partita di Milan-Lecce: “Il dito rotto?” La risposta gasa e carica i tifosi rossoneriIl Milan di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Berti in vista del derby tra Milan e Inter: «I rossoneri palesemente inferiori. Vi racconto un aneddoto su Costacurta e Baresi…»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Approfondimenti e contenuti su Milan Fullkrug carica i tifosi in vista.... Temi più discussi: Milan, il futuro di Fullkrug è già in bilico: riflessioni in corso sul riscatto; Luperto trattiene Fullkrug, Allegri chiede rigore: cos'è successo in Cremonese-Milan; Il tridente funziona! Fullkrug inizia e Leao chiude il contropiede che vale il 2-0 del Milan sulla Cremonese; Milan, Gabbia e Fullkrug rinunciano al giorno di riposo e si presentano a Milanello. Bartesaghi, Fullkrug, Gabbia e Gimenez: le ultime dall’allenamento del MilanInfortunati Milan - Settimana molto importante per il Milan allenato da Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria per ... fantamaster.it Pagina 2 | Allegri carica il Milan verso l'Inter: Scudetto? Speriamo che i numeri...Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossonero a margine della sfida vinta allo Zini di Cremona, ad una settimana dal derby ... corrieredellosport.it È la settimana del derby. E un derby non è mai solo una partita. È memoria che riaffiora, campioni che si sono sfiorati e incrociati nel tempo, notti europee che ancora bruciano sulla pelle, scudetti giocati sul filo, tensione che si respira già giorni prima. Questa v facebook È stata la settimana del Festival ma anche del nostro Caffettino LIVE a Casa Sanremo.Vorrei ringraziare gli ospiti che hanno partecipato sul palco, chi era presente nel pubblico in platea e tutti gli amici che mi hanno voluto salutare/incontrare anche grazie a qu x.com