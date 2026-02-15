Udinese-Sassuolo 1-2 vittoria in rimonta dei neroverdi di Grosso
Il Sassuolo ha battuto l’Udinese 2-1, dopo aver recuperato lo svantaggio, a causa di una rete di Laurienté e un gol di Pinamonti. La squadra di Grosso ha dimostrato carattere, segnando due volte nel secondo tempo e portando a casa i tre punti in una partita giocata sotto una pioggia battente a Udine.
Decisivi i gol di Armand Laurienté ed Andrea Pinamonti UDINE - Colpo esterno del Sassuolo, che rialza subito la testa dopo il tracollo con l'Inter. Gli uomini di Fabio Grosso rimontano 2-1 l'Udinese nel match del Bluenergy Stadium, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 20252026: decisivi i gol di Armand Laurienté ed Andrea Pinamonti. Buon avvio di partita per la formazione ospite, che dopo appena 3' si rende pericolosa con un pallone insidioso di Thorstvedt, su cui Pinamonti non arriva per una questione di centimetri. La reazione della compagine bianconera non si fa attendere, tanto che al 10' Oumar Solet realizza la rete del vantaggio: il difensore se ne va in progressione, entra in area e beffa Muric con un destro sul primo palo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
