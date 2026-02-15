Udinese-Sassuolo 1-2 vittoria in rimonta dei neroverdi di Grosso

Il Sassuolo ha battuto l’Udinese 2-1, dopo aver recuperato lo svantaggio, a causa di una rete di Laurienté e un gol di Pinamonti. La squadra di Grosso ha dimostrato carattere, segnando due volte nel secondo tempo e portando a casa i tre punti in una partita giocata sotto una pioggia battente a Udine.