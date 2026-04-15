Meteo Lazio | piogge e temporali colpiscono Roma nel pomeriggio

Nella giornata di mercoledì 15 aprile 2026, il Lazio ha registrato piogge e temporali che hanno interessato soprattutto la zona di Roma nel pomeriggio. La mattinata si è aperta con nuvolosità diffusa e condizioni meteorologiche instabili, influenzando le attività della capitale e delle aree circostanti. Le precipitazioni sono state segnalate in diverse parti della regione, con un incremento delle piogge nel corso del giorno.

Le precipitazioni e la nuvolosità caratterizzano l’inizio di questa giornata di mercoledì 15 aprile 2026, con una situazione meteorologica che vede il Lazio e gran parte della penisola affrontare un mattino instabile. Le previsioni rilasciate dal Centro Meteo Italiano indicano per Roma un risveglio segnato da cieli molto coperti e piogge sparse, con una tendenza a vedere lo sviluppo di temporali e acquazzoni nelle aree interne durante le ore pomeridiane. Dinamiche atmosferiche tra instabilità interna e miglioramenti serali. Il quadro meteorologico odierno presenta una frammentazione tipica delle zone centrali, dove la presenza di molte nubi accompagnerà le prime ore del giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo Lazio: piogge e temporali colpiscono Roma nel pomeriggio Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali: più a rischio le costeLa Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero. Maltempo nel Lazio: scatta l'allerta meteo per piogge e temporali mercoledì 11 febbraioTorna il maltempo sulla regione Lazio dopo qualche ora di sole e temperature in rialzo.