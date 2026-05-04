Una donna è stata arrestata a Sassari dopo aver aggredito alcune persone nel supermercato. Secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di eludere i sistemi antitaccheggio, probabilmente cercando di portare via merce senza pagare. L'episodio è degenerato in una violenta aggressione contro i presenti, senza che siano state fornite dettagli sulle cause precise del litigio. Le forze dell'ordine hanno poi intervenuto per fermare la donna.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a eludere i sistemi antitaccheggio? Cosa ha scatenato la violenta aggressione ai presenti nel supermercato? Chi ha aiutato i carabinieri a identificare rapidamente la sospettata? Perché la tecnica della borsa schermata preoccupa i commercianti locali??? In Breve I furti sono avvenuti il 26 marzo tra un negozio e un supermercato. La donna ha usato una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio. La sospettata è stata trasferita presso la casa circo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, arrestata la donna che aggredì i presenti dopo i furti

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