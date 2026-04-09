Una donna di 31 anni è stata arrestata a Pisa mentre cercava di evitare un ordine di carcerazione. Durante l’intervento, ha presentato ai militari documenti falsi. La donna era ricercata per ripetuti furti con scasso e, al momento dell’arresto, ha tentato di ingannare le forze dell’ordine con falsi documenti. L’arresto è stato effettuato nella zona centrale della città.

Donna arrestata a Pisa Il tentativo di fuga e il documento falso L'identità svelata e i precedenti penali La pena da scontare e i reati contestati Ulteriori accuse e sequestro del documento Donna arrestata a Pisa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Radiomobile di Pisa ha proceduto all’arresto di una donna di 31 anni nella giornata di ieri. L’operazione è avvenuta in via di Pratale, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato la donna e, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di sottoporla a un controllo più approfondito. Il tentativo di fuga e il documento falso Nel corso del controllo, la donna ha cercato di sottrarsi all’identificazione mostrando ai Carabinieri una fotocopia di un documento di soggiorno spagnolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna arrestata a Pisa, era ricercata per ripetuti furti con scasso e ha fornito documenti falsi ai militari

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