Torino arrestato il 20enne che aggredì e rapinò una donna a Vanchiglia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Cuneo in relazione all'aggressione e alla rapina avvenute lo scorso dicembre a Vanchiglia, Torino. L'uomo è stato identificato e fermato dalle forze dell'ordine, che hanno confermato il suo coinvolgimento nell'episodio. L'evento ha attirato l'attenzione nella zona, e le indagini sono proseguite per chiarire i dettagli dell'episodio.

? Cosa sapere Arrestato a Cuneo il ventenne che aggredì e rapinò una donna a Torino lo scorso dicembre.. Il sospettato è stato identificato tramite telecamere e riconoscimento fotografico dopo la rapina a Vanchiglia.. La Squadra mobile di Torino ha condotto l’arresto di un ventenne gambiano, accusato di aver aggredito brutalmente una donna nel quartiere Vanchiglia lo scorso dicembre, dopo averle rivolto proposte sessuali moleste e averle sottratto oggetti personali. Tutto ebbe inizio a metà dicembre, in una serata che per la vittima stava per trasformarsi in un incubo lungo le strade del quartiere. Mentre rientrava verso casa dopo aver passato del tempo con gli amici, la giovane fu avvicinata dall’uomo che, con un atteggiamento insistente, iniziò a rivolgere verso di lei pesanti avances a sfondo sessuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, arrestato il 20enne che aggredì e rapinò una donna a Vanchiglia Notizie correlate Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino: uomo arrestato sul luogo di lavoroLa polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare... Leggi anche: Rapinò una donna con le stampelle: cinque anni confermati in appello Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torino, tentata rapina in showroom con proprietari all'interno: due arresti; Furto al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino: arrestato un 45enne; Rider trovato morto in strada a Torino, diverse ipotesi al vaglio; Torino, finto carabiniere rapinava anziani: arrestato. Violenza sessuale e rapina: arrestato un 20enne gambiano nel cuneeseI fatti avvenuti a Torino. La misura cautelare è stata eseguita presso una cooperativa della nostra provincia dove il giovane lavorava da qualche settimana ... targatocn.it Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino: uomo arrestato sul luogo di lavoroLa polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne gambiano, grav ... torinotoday.it Affidi a Torino, in aula riflettori sulla gestione del minore dopo l'arresto della psicoterapeuta - facebook.com facebook TS - #Inter, tre giocatori in dubbio verso Torino: le ultime x.com