Un bambino di 12 anni, rimasto coinvolto in un incidente domestico, è stato dichiarato morto cerebralmente dopo quattro giorni di lotta in ospedale. Il ragazzo era stato trovato risucchiato nella vasca idromassaggio di casa. I medici hanno confermato la morte cerebrale, ponendo fine alla speranza di un possibile recupero. La famiglia si trova adesso ad affrontare il dolore di questa perdita improvvisa.

Rimini, 9 aprile 2026 - Arriva come un pugno allo stomaco. Come il colpo di vento gelido che spegne la fiammella della speranza, rimasta accesa per quasi quattro giorni nelle corsie della rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. La speranza che il 12enne originario di Ascoli Piceno rimasto incastrato con la gamba in un sifone della vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli la mattina di Pasqua potesse salvarsi. Sopravvivere. Potesse ribaltare un destino che, sin dai primi soccorsi, appariva tetro. E invece in queste ore all'Infermi le condizioni dell'adolescente sono precipitate rapidamente dopo appunto quasi quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, con parametri vitali instabili e mantenuti sempre dall'uso massiccio di farmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta

Leggi anche: Ragazzino risucchiato e incastrato nella vasca idromassaggio nel giorno di Pasqua: è gravissimo

Leggi anche: Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta

Temi più discussi: Malore nella notte, dichiarata la morte cerebrale per il giornalista lodigiano Roberto Arditti; Roberto Arditti è in stato di morte cerebrale, l'aggiornamento sulle condizioni del giornalista; San Camillo: Confermata la morte cerebrale per Roberto Arditti; Morto il giornalista Roberto Arditti dopo un arresto cardiaco: donati gli organi.

Malore nella notte, dichiarata la morte cerebrale per il giornalista lodigiano Roberto ArdittiUn infarto è stato fatale a Roberto Arditti: il giornalista lodigiano, si è spento nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile. Nato a Lodi il 28 agosto 1965, Arditti era laureato in discipl ... ilcittadino.it

Il giornalista Roberto Arditti in stato di morte cerebrale dopo un maloreLa famiglia smentisce la morte del giornalista: sarebbe in coma cerebrale dopo aver accusato un malore improvviso ... tpi.it

Ospedale “Cimino” di Termini Imerese, eseguito prelievo multiorgano: fegato e reni donati da paziente in morte cerebrale #himeralive #OspedaleSalvatoreCiminoTerminiImerese #OspedaleTerminiImerese #Prelievomultiorgano #PrelievomultiorganoTerminiI - facebook.com facebook

"Morte cerebrale, via alla donazione degli organi". #RobertoArditti non ce l'ha fatta: addio a un grande giornalista x.com