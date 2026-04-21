Incidente tra auto e moto in via Adriatica nord | motociclista in ospedale

Nella mattinata di oggi a Francavilla al Mare si è verificato un incidente stradale in via Adriatica Nord, coinvolgendo un'auto e una moto. La collisione ha provocato il ferimento di un motociclista, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, 21 aprile, a Francavilla al Mare. Lo scontro è avvenuto in via Adriatica nord e ha coinvolto un'auto e una moto.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, alla base.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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