Il calcio italiano si trova di fronte a una situazione finanziaria complessa, con un debito complessivo di circa 4,8 miliardi di euro. Negli ultimi anni, molte società, in particolare quelle di Serie C, hanno registrato un aumento dei fallimenti, portando a un quadro preoccupante per il settore. La questione riguarda anche le modalità di sopravvivenza delle squadre in un contesto di crisi economica e di gestione finanziaria difficile.

? Cosa scoprirai Come possono i club sopravvivere con debiti da 4,8 miliardi?. Perché le società di Serie C sono le più colpite dai fallimenti?. Chi sta guadagnando un miliardo dalle commissioni dei procuratori?. Come si trasforma il costo dei giovani in un investimento patrimoniale?.? In Breve Commissioni per procuratori raggiungono quasi 1 miliardo di euro nei bilanci dei club.. Circa 200 club sono falliti nell'ultimo ventennio di attività calcistica.. L'80% delle chiusure societarie ha interessato le realtà di Serie C.. La gestione errata dei giovani calciatori grava sui bilanci delle società.. Massimo Sarandrea evidenzia come il calcio italiano affronti un debito complessivo di 4,8 miliardi di euro, una cifra che mette a rischio la tenuta di intere realtà sportive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarandrea: il calcio rischia con 4,8 miliardi di debito e fallimenti

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