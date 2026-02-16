Bankitalia | a fine 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi
Secondo Bankitalia, il debito pubblico italiano raggiungerà i 3.095,5 miliardi di euro entro la fine del 2025, perché le spese dello Stato continuano a crescere. A dicembre 2024, il debito si fermava a circa 2.700 miliardi, ma l’aumento dei costi energetici e delle misure di sostegno alle imprese ha contribuito a una forte accelerazione.
Al 31 dicembre del 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ammontava a 2.966,9 miliardi. Lo rileva Bankitalia. L'aumento del debito rispetto all’anno precedente ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (109,2 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,7 miliardi, a 52,4) e l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio (4,6 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 132,0 miliardi, a 3. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Debito pubblico: nel 2026 il Tesoro deve rifinanziare 385 miliardi. Da calo spread tesoretto di 8 miliardi
Nel 2026, il Tesoro italiano dovrà rifinanziare circa 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza, rappresentando una sfida significativa per la gestione del debito pubblico.
A fine dicembre 2025, il debito pubblico italiano ha raggiunto i 3.
