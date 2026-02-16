Bankitalia | a fine 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi

Secondo Bankitalia, il debito pubblico italiano raggiungerà i 3.095,5 miliardi di euro entro la fine del 2025, perché le spese dello Stato continuano a crescere. A dicembre 2024, il debito si fermava a circa 2.700 miliardi, ma l’aumento dei costi energetici e delle misure di sostegno alle imprese ha contribuito a una forte accelerazione.

Al 31 dicembre del 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ammontava a 2.966,9 miliardi. Lo rileva Bankitalia. L'aumento del debito rispetto all’anno precedente ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (109,2 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,7 miliardi, a 52,4) e l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio (4,6 miliardi). Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 132,0 miliardi, a 3. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Nel 2026, il Tesoro italiano dovrà rifinanziare circa 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza, rappresentando una sfida significativa per la gestione del debito pubblico.

