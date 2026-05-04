È stata chiusa la galleria sulla strada statale 131 nel comune di Sedilo, causando la necessità di deviazioni per i mezzi pesanti. Le autorità hanno indicato percorsi alternativi per i camion, che devono seguire percorsi diversi rispetto alla normale viabilità. Durante i lavori, la viabilità urbana nell’area di Sedilo subirà modifiche, con alcune strade temporaneamente interdette al traffico. La chiusura della galleria durerà fino a data da definirsi.

? Cosa scoprirai Quali sono i percorsi alternativi previsti per i mezzi pesanti?. Come cambierà la viabilità urbana di Sedilo durante i lavori?. Dove dovranno deviare i camion bloccati verso Nuoro o Cagliari?. Quando riprenderà la normale circolazione nel tratto della galleria?.? In Breve Chiusura tunnel tra chilometro 13,350 e 15,900 fino alle 6:00 di venerdì 8 maggio.. Auto deviate attraverso il centro urbano di Sedilo per aggirare il cantiere.. Mezzi pesanti con altezza sopra i 4 metri deviano via Abbasanta o Macomer.. Installazione pannello elettronico per migliorare la sicurezza sulla Diramazione Centrale Nuorese.. Domani, alle ore 21:00, la galleria Santu Antinu sulla statale 131 Diramazione Centrale Nuorese subirà una chiusura totale per l’installazione di un nuovo pannello a messaggio variabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santu Antinu, chiusa la galleria sulla 131: deviazioni per i mezzi

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