Durante la notte, la strada A23 sarà chiusa al traffico per consentire lavori di manutenzione nella galleria Lago Sud. La chiusura avrà inizio alle 22 e durerà fino alle prime ore del mattino successivo. Per evitare il blocco, sono state predisposte deviazioni che coinvolgono alcune strade alternative tra le zone di Carnia e Gemona. I dettagli delle rotte alternative sono stati comunicati dalle autorità competenti.

? Cosa scoprirai Quali strade percorrerai per evitare il blocco tra Carnia e Gemona?. A che ora inizieranno esattamente i lavori nella galleria Lago Sud?. Come cambieranno i tempi di percorrenza per chi viaggia verso Udine?. Dove potrai trovare gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità?.? In Breve Chiusura notturna dalle 21:00 alle 6:00 di lunedì 4 e martedì 5 maggio.. Deviazioni obbligatorie via Carnia verso statali 52, 13 e provinciale 49 Osovana.. Rientro al tracciato autostradale previsto presso lo snodo di Gemona Osoppo.. Assistenza viabilità disponibile tramite numero unico 803.111 attivo ventiquattr'ore su ventiquattro.. Il tratto autostradale tra Carnia e Gemona Osoppo subirà interruzioni nella direzione verso Udine durante le notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A23 chiusa di notte: deviazioni per lavori alla galleria Lago sud

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