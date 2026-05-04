A23 chiusa di notte | deviazioni per lavori alla galleria Lago sud
Durante la notte, la strada A23 sarà chiusa al traffico per consentire lavori di manutenzione nella galleria Lago Sud. La chiusura avrà inizio alle 22 e durerà fino alle prime ore del mattino successivo. Per evitare il blocco, sono state predisposte deviazioni che coinvolgono alcune strade alternative tra le zone di Carnia e Gemona. I dettagli delle rotte alternative sono stati comunicati dalle autorità competenti.
? Cosa scoprirai Quali strade percorrerai per evitare il blocco tra Carnia e Gemona?. A che ora inizieranno esattamente i lavori nella galleria Lago Sud?. Come cambieranno i tempi di percorrenza per chi viaggia verso Udine?. Dove potrai trovare gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità?.? In Breve Chiusura notturna dalle 21:00 alle 6:00 di lunedì 4 e martedì 5 maggio.. Deviazioni obbligatorie via Carnia verso statali 52, 13 e provinciale 49 Osovana.. Rientro al tracciato autostradale previsto presso lo snodo di Gemona Osoppo.. Assistenza viabilità disponibile tramite numero unico 803.111 attivo ventiquattr'ore su ventiquattro.. Il tratto autostradale tra Carnia e Gemona Osoppo subirà interruzioni nella direzione verso Udine durante le notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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