A14 | Doppia notte di stop tra Pescara e Atri Pineto per lavori in galleria Deviazioni obbligate sulla statale 16

A14, Doppia Notte di Disagi: Lavori in Galleria Bloccano il Traffico tra Pescara e AtriPineto. L’autostrada A14 sarà chiusa al traffico nelle notti di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, tra i caselli di AtriPineto e Pescara nordCittà Sant’Angelo, per consentire importanti lavori di pavimentazione e l’ammodernamento della galleria “Fonte da Capo”. La decisione, comunicata dalle autorità competenti, impatterà significativamente sulla mobilità lungo la costa adriatica, con deviazioni obbligatorie lungo la strada statale 16. Un Intervento Necessario per la Sicurezza. La chiusura, prevista dalle ore 22:00 alle ore 6:00, si inserisce in un programma di interventi più ampio volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’A14, un’arteria cruciale per i collegamenti tra le regioni del centro Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

