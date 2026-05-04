Il direttore artistico e lo staff del Santomato Live hanno dichiarato di essere impegnati a riprendere le attività al massimo delle proprie possibilità. La conferma arriva da un messaggio pubblicato sui canali ufficiali, in cui si sottolinea l’impegno per riavviare gli eventi e le iniziative programmate. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulle modalità di ritorno, ma si insiste sulla volontà di ripartire il prima possibile.

"Stiamo facendo il massimo per ripartire". Il direttore artistico e lo staff del Santomato Live rassicurano e ringraziano i tantissimi fan della manifestazione per il sostegno e l’incoraggiamento ricevuto dopo la sospensione dei concerti, circa un mese fa, in seguito ad un controllo della commissione pubblici spettacoli. "Ci mancate tantissimo – scrive lo staff ai tanti che hanno scritto messaggi di solidarietà al Santomato Live - nei prossimi giorni vi daremo le prime info sulla possibile ripartenza del nostro, ma soprattutto vostro Santomato Live Club. Non finiremo mai di ringraziare le centinaia, migliaia di persone che quotidianamente ci inviano messaggi bellissimi e ci fanno complimenti per tutto quello che abbiamo fatto e per come stiamo gestendo questo stop forzato e forse anche un pochino ingiusto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santomato Live: "Siamo al lavoro per ripartire"

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