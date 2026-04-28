Il Pontedera retrocesso | Abbiamo sbagliato ora al lavoro per ripartire

Il Pontedera, dopo 14 stagioni nel calcio professionistico, ha subito la retrocessione in serie dilettantistica. La squadra ha riconosciuto gli errori commessi e si sta preparando a ripartire. La retrocessione rappresenta un evento significativo per la città e per il club, che torna a disputare campionati meno competitivi a distanza di 25 anni dall’ultima volta. La squadra ha annunciato di voler lavorare per rimettersi in carreggiata.

Pontedera, 28 aprile 2026 – Dopo 14 campionati di calcio professionistico, scendere tra i dilettanti provando una sensazione sportivamente deprimente com’è la retrocessione a 25 anni d distanza da quella precedente, è un colpo duro da metabolizzare per la città e per il “suo” Pontedera. Il giorno dopo la fine della stagione agonistica (domenica il campionato di Serie C si è concluso) si percepisce già nell’aria la voglia rabbiosa di un immediato riscatto, la voglia di tornare a far parte del calcio che conta. Due al momento sono le certezze: doversi iscrivere alla Serie D 2026-27 e la volontà di Br Football Italia, la società controllata dalla brasiliana Sportheca, di restare al comando del club per riportarlo nel professionismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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