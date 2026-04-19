Cristiano Giuntoli, ex dirigente della Juventus, è pronto a riprendere la sua carriera nel calcio. Dopo aver lasciato il club bianconero, si attende il suo prossimo incarico. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sul club o sul ruolo che ricoprirà nella prossima stagione. La sua riconferma nel mondo del calcio è stata confermata da fonti vicine alla sua cerchia.

Cristiano Giuntoli è pronto a tornare in pista dopo l’addio alla Juventus: ecco dove potremmo vederlo l’anno prossimo. Lo scorso 3 giugno ha risolto il suo contratto con la Juventus, ma adesso Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire. Il dirigente originario di Firenze è stato accostato con una certa insistenza alla Roma nell’ultimo periodo, anche se al momento la pista più concreta è quella che porta Giuntoli in Francia. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza. Mehdi Benatia – calciomercato.it Giuntoli – secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘Marca’ – potrebbe infatti trasferirsi presto all’ Olympique Marsiglia, club in...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il prescelto è Giuntoli, ci siamo: l’ex Juve pronto a ripartire

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