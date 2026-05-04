A Cagliari, il simulacro di Sant’Efisio tornerà a Stampace per la tradizionale cerimonia di voto. Durante l’evento, alcune strade nel quartiere verranno chiuse al traffico per permettere il passaggio del corteo. Il momento conclusivo dello scioglimento del voto si svolgerà nello spazio dedicato alla processione, dove si terrà una cerimonia pubblica. La manifestazione coinvolge diversi quartieri e movimenta numerosi partecipanti.

? Cosa scoprirai Quali strade saranno chiuse per il passaggio del simulacro?. Dove si svolgerà il momento finale dello scioglimento del voto?. Come cambierà la viabilità nel centro di Cagliari stasera?. Quali sono le tappe principali percorse dal corteo religioso?.? In Breve Percorso del simulacro attraverso Giorgino, Su Loi, Villa d’Orri, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Nora.. Chiusura Ponte della Scafo e via Roma dalle ore 17 alle 24 del 4 maggio.. Blocchi stradali in Largo Carlo Felice, piazza Yenne e via Sant’Efisio fino a mezzanotte.. Divieto di transito in viale La Plaia previsto dalle ore 19 alle 24.. Il 4 maggio 2026 segna il ritorno del simulacro di Sant’Efisio a Cagliari, con la processione pomeridiana che porterà il Santo verso la chiesa di Stampace per lo scioglimento del voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Efisio a Cagliari: il simulacro torna a Stampace per il voto

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