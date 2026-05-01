A Cagliari, il sindaco ha annunciato l’investitura di Giovanni Porrà come 370esimo Alter Nos di Sant’Efisio durante una cerimonia presso Palazzo Bacaredda. La nomina è stata ufficializzata in un evento pubblico cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale. La designazione di Porrà prosegue una tradizione che coinvolge la scelta di figure di rilievo all’interno del contesto religioso e culturale della festa.

? Cosa sapere Il sindaco Massimo Zedda investe Giovanni Porrà 370esimo Alter Nos a Palazzo Bacaredda.. Il nuovo incaricato coordinerà le celebrazioni per Sant’Efisio tra le mura di Cagliari.. Il sindaco Massimo Zedda ha investito Giovanni Porrà come 370esimo Alter Nos di Sant’Efisio nella mattina di questo venerdì 1 maggio 2026, durante una cerimonia solenne tenutasi a Palazzo Bacaredda. L’investitura, avvenuta tra le mura storiche del capoluogo, ha segnato ufficialmente il passaggio di consegne per la rappresentanza dell’Amministrazione comunale in tutte le celebrazioni dedicate al Martire guerriero. Il giovane consigliere comunale ha ricevuto la fascia tricolore e il prezioso Toson d’oro, un simbolo di onore che risale al 1679, sotto l’epoca del regno di Carlo II di Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, Giovanni Porrà è il 370esimo Alter Nos di Sant’Efisio

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