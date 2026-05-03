Cagliari musica sul Bastione | folla record per il ponte di Sant’Efisio

A Cagliari, il Bastione di Sant’Efisio ha ospitato un evento musicale che ha attirato una folla molto ampia durante il ponte di Sant’Efisio. I promoter hanno organizzato un concerto con musica gratuita, riuscendo a riempire completamente l’area. Tra gli artisti presenti, alcuni hanno riproposto pezzi e sonorità tipiche degli anni Novanta, richiamando appassionati di quella decade. L’evento ha registrato un’affluenza record rispetto alle precedenti iniziative simili.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i promoter a riempire il Bastione con musica gratuita?. Chi sono gli artisti che hanno riportato il clubbing anni Novanta?. Perché la maratona sonora all'Exma ha unito generazioni così diverse?. Quali prospettive apre questo successo per il turismo estivo a Cagliari?.? In Breve Eventi musicali al Sant’Efis Village tra 1 e 2 maggio 2026.. Set di CSky, Tifu, Non So Funk e Young Max Forever al Bastione.. Maratona sonora di dodici ore all'Exma con Francesco Frisko Abate e Sergio B.. Dialogo generazionale tra collettivi Ground Loop e artisti storici come i Discoli.. Migliaia di persone hanno occupato il Bastione di Saint Remy a Cagliari per celebrare il ponte di Sant’Efisio attraverso una serie di eventi musicali che hanno coinvolto il centro storico tra il 1° e il 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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