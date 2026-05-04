Sant’Angelo studenti in divisa con la polizia locale | parte il progetto On the Road

A Sant’Angelo Lodigiano è partito il progetto “On the Road”, promosso dall’associazione bergamasca Ragazzi On the Road APS. Il progetto coinvolge studenti che indossano divise e collaborano con la polizia locale. È il primo Comune del Lodigiano a partecipare a questa iniziativa, che mira a promuovere attività educative e di sensibilizzazione tra i giovani. La partenza del progetto è stata annunciata il 4 maggio 2026.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 4 maggio 2026 – Sant’Angelo Lodigiano è il primo Comune del Lodigiano ad aderire al progetto “On the Road”, promosso dall’associazione bergamasca Ragazzi On the Road APS. Un’iniziativa che porta i giovani direttamente sul campo, affiancati dalle forze dell’ordine, per vivere in prima persona il lavoro quotidiano legato alla sicurezza e alla legalità. «Siamo i primi, in provincia, ad attivarci affinché i nostri studenti possano affiancare la polizia locale durante l’intero turno quotidiano – ha spiegato ieri in municipio il presidente del consiglio comunale Stefano Pozzi –. Dopo una prima formazione, i ragazzi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sant’Angelo, studenti “in divisa” con la polizia locale: parte il progetto On the Road Notizie correlate A Venezia debutta “On the Road”: giovani in prima linea con la Polizia LocalePer la prima volta a Venezia prende il via “On the Road”, il progetto di formazione esperienziale promosso dalla Polizia Locale che porta i giovani a... Legalità, emergenze e rispetto. Gli studenti si mettono in gioco con il progetto “On the Road”Accompagnare le nuove generazioni verso una consapevolezza profonda della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole, sperimentate... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, ecco gli studenti che progettano razzi sperimentali; Cinque nuove sale al Castello di Sant'Angelo: inaugurata la campagna di scavi di Finziade; Licata al centro della Storia: il Castello Sant’Angelo si fa Museo e laboratorio; Studenti a lezione di sostenibilità e recupero tradizioni agricole locali. Sant’Angelo, studenti in divisa con la polizia locale: parte il progetto On the RoadIl Comune è il primo nel Lodigiano ad aderire all’iniziativa educativa: ragazzi affiancati agli agenti durante i turni e anche in occasione della Fiera di Maggio ... ilgiorno.it San Ginesio e Sant’Angelo, studenti e carabinieri ricordano le vittime della criminalità organizzataPer la celebrazione della Giornata della legalità, nel 33esimo anniversario della strage di Capaci, a San Ginesio, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia carabinieri di Tolentino, e il ... ilrestodelcarlino.it Il 30 aprile la nostra rete museale si è accesa di energia, curiosità e meraviglia! Abbiamo avuto il piacere di accogliere 5 classi di giovani studenti provenienti da Monte Sant’Angelo, insieme alle loro insegnanti, per una giornata ricca di scoperte nell’ambito - facebook.com facebook