A Venezia debutta On the Road | giovani in prima linea con la Polizia Locale

A Venezia è iniziato il progetto “On the Road”, promosso dalla Polizia Locale, che coinvolge i giovani in un percorso di formazione pratico. Per la prima volta nella città, i partecipanti hanno l'opportunità di vivere da vicino le attività quotidiane degli agenti sul territorio. L'iniziativa mira a offrire un'esperienza diretta sul lavoro di chi si occupa della sicurezza urbana e delle emergenze locali.

Per la prima volta a Venezia prende il via “On the Road”, il progetto di formazione esperienziale promosso dalla Polizia Locale che porta i giovani a vivere in prima persona il lavoro degli agenti sul territorio. L’iniziativa è stata inaugurata il 14 aprile 2026 nella Smart Control Room del Comando veneziano, segnando l’ingresso della città lagunare in un format già diffuso a livello nazionale. Protagonisti sono dieci ragazzi over 16 – otto ragazze e due ragazzi – provenienti da diversi istituti superiori e universitari del territorio. Selezionati per questo percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi per una settimana nelle attività operative della Polizia Locale, affiancando gli agenti in turni reali e confrontandosi con le dinamiche quotidiane della sicurezza urbana.🔗 Leggi su Bergamonews.it RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA Notizie correlate Leggi anche: Polizia locale, un anno in prima linea: "È allarme alcol tra i più giovani" Sicurezza stradale, si chiude a Milano la prima tappa del progetto “Giovani On the Road 2026”ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri, presso la Prefettura di Milano, la prima tappa di “Giovani On the Road 2026”, il progetto socio-educativo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ticket d'accesso a Venezia, quasi 19mila ingressi anche il sabato santo: su 16mila controlli, emessi solo 83 verbali; Ticket d'accesso per Venezia, scontro elettorale. Bergamo: Usarlo per ridurre la spesa pubblica. Zuin: si mettano d'accordo in coalizione; Il Parma tira dritto verso la Serie A. Il Venezia scavalca la Cremonese, che ora vede arrivare il Como; Venezia, giovani in prima linea con la Polizia Locale: debutta On the Road. A Venezia debutta On the Road: giovani in prima linea con la Polizia LocaleDieci studenti over 16 partecipano per la prima volta nella città lagunare al progetto nazionale di formazione esperienziale, affiancando gli agenti tra pattuglie, centrale operativa e unità navali pe ... bergamonews.it Venezia, giovani in prima linea con la Polizia Locale: debutta On the RoadVenezia lancia On the Road: 10 giovani affiancano la Polizia Locale tra strada, laguna e centrale operativa. nordest24.it Reggio Emilia: la polizia locale ha identificato e denunciato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine. Il monopattino è stato restituito al proprietario - facebook.com facebook Genova, il sindaco di Bari Vito Leccese chiede al Parlamento di riformare la legge sulla Polizia locale del 1986. “29 milioni in più per quasi 8mila Comuni sono pochi”, dice a margine di un convegno sulla sicurezza integrata. x.com