SANTAMAREA | NON CI SI AMA SOLO IN PRIMAVERA è il nuovo singolo

È uscito il nuovo singolo del gruppo musicale Santamarea intitolato “Non ci si ama solo in primavera”. Il brano segue i singoli “Con gli occhi di una lepre”, “Zanzare” e “Tornado”, che hanno ottenuto successo e inserito il progetto tra le proposte più ascoltate nel panorama musicale. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali e rappresenta l’ultima uscita del gruppo in una serie di pubblicazioni recenti.

“Non ci si ama solo in primavera” rappresenta una rivendicazione emotiva, una preghiera laica scritta idealmente sui muri di una Palermo specchio dell’anima. Il singolo esplora il contrasto tra la fragilità del tempo che fugge e la forza del ricordo, capace di farsi eterno come un incantesimo. Di fronte al passaggio veloce di ciò che è prezioso, il brano descrive quella sensazione di sgretolamento interiore che precede la perdita. Eppure, proprio in quel momento di massima vulnerabilità, emerge una reazione vitale: il desiderio di legare a sé il ricordo, imprimendolo per sempre nel proprio vissuto. “Per quanto una primavera possa sfiorire in fretta, sarà per sempre incisa sui muri, sugli alberi, nelle persone che fanno parte di quella memoria.🔗 Leggi su Dailynews24.it LA BAMBOLA UMANA TAMARAcanzone ufficiale CONGIUNTIIMPERFETTI Notizie correlate Tlon: «Il suicidio assistito di Wendy Duffy ci ha fatto vedere i dolori che non guariscono. Nella nostra cultura, della sofferenza si occupa solo il singolo individuo»Questo articolo sul suicidio assistito di Wendy Duffy è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Leggi anche: ACCAME pubblica “Deceleriamo” solo su YouTube: niente piattaforme per il nuovo singolo Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sicilian Playlist #281: Amanda Vitale e la bellezza di essere siciliani -; CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (01 maggio) #NewMusicFriday; Santamarea, una rivendicazione emotiva nel nuovo singolo Non ci si ama solo in primavera; Santamarea, la conferma di un’identità ben definita sul palco del Concertone del Primo Maggio. Santa Maria: i mercatini di primavera in piazza TentorioNonostante un meteo decisamente avverso, con pioggia insistente e raffiche di vento forte che hanno messo a dura prova ... merateonline.it La band palermitana dei Santamarea (@santamarea.band) si è esibita sul palco di piazza San Giovanni a Roma suonando “Con gli occhi di una lepre” e “Zanzare”, brani estratti dall’album d’esordio “Anime Storte”. Stella è la prima persona trans a esibirsi nell - facebook.com facebook Stella Gelardi sul palco del Concertone con i Santamarea: una prima storica per il Primo Maggio. Il racconto e il video x.com