Il cantante ACCAME ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Deceleriamo” esclusivamente su YouTube, senza renderlo disponibile su altre piattaforme di streaming. La scelta di limitare la distribuzione a un solo canale digitale ha attirato l’attenzione di chi segue la musica dell’artista. Nessun altro servizio di streaming o vendita digitale ospita al momento questa canzone.

Ci sono canzoni che nascono per accompagnare un momento. Altre, invece, sembrano nate per fermarlo. “Deceleriamo (tutto dipende da te)” di ACCAME appartiene a questa seconda categoria: un brano che non corre dietro alla musica del momento ma sceglie, con lucidità e coraggio, di rallentare il tempo e invitare chi ascolta a fare lo stesso. Fin dalle prime immagini evocate dal brano emerge un universo fatto di strade, periferie silenziose e pensieri che scorrono come luci viste dal finestrino di un’auto. È da questo punto di osservazione che ACCAME costruisce il suo racconto: uno sguardo lucido sul mondo contemporaneo, dove tutto accelera ma raramente ci si ferma a chiedersi perché. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - ACCAME pubblica “Deceleriamo” solo su YouTube: niente piattaforme per il nuovo singolo

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