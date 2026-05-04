Santa Maria del Cedro | il GIP convalida il sequestro di 10 lidi

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il sequestro di dieci stabilimenti balneari a Santa Maria del Cedro. Le autorità hanno accertato che i gestori degli immobili avevano occupato abusivamente il demanio marittimo, realizzando opere edilizie senza autorizzazione. Le verifiche hanno denunciato violazioni di norme edilizie e di tutela ambientale, portando al provvedimento di sequestro.

? Cosa scoprirai Quali violazioni edilizie hanno portato al sequestro dei dieci lidi?. Come hanno fatto i gestori a occupare il demanio marittimo?. Chi sono i proprietari delle strutture ora sotto indagine?. Quali saranno le conseguenze per l'economia turistica di Santa Maria del Cedro?.? In Breve Legali degli imprenditori valutano ricorso al Tribunale del riesame per revocare i sequestri.. Violazioni riguardano circa dieci strutture situate in area a vincolo paesaggistico-ambientale.. Decisione impatta l'economia turistica locale di Santa Maria del Cedro.. Controlli della Guardia costiera hanno accertato occupazione abusiva del demanio marittimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Maria del Cedro: il GIP convalida il sequestro di 10 lidi Notizie correlate Afragola, costruzione fuori legge: il GIP convalida il sequestro del maxi cantiereL’intervento è scattato a seguito di un’ispezione su un fabbricato di nuova costruzione, in fase di completamento, composto da quattro piani più... Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-GlovoMilano, 19 febbraio 2026 – Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d'urgenza,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Auto d’Epoca Reunion; L’Arena dei Cedri è pronta ad accogliere Giorgia; Santa Maria del Cedro attende una big della musica italiana: il 3 agosto arriva Giorgia · LaC News24; Santa Maria del Cedro, prevenzione in primo piano: ottava giornata di screening sul melanoma a Torre Nocito. Santa Maria del Cedro, convalidato il sequestro di una decina di strutture balneariIl Gip di Paola convalida i sigilli a Santa Maria del Cedro: contestate occupazioni abusive del demanio e opere edilizie non autorizzate in area vincolata ... quicosenza.it Santa Maria del Cedro, il Gip convalida il sequestro di alcune strutture balneariLa Guardia costiera aveva accertato l’occupazione abusiva del demanio marittimo e che ricadevano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ... cosenzachannel.it Partecipazione e meraviglia a Santa Maria della Neve con la guida della Pro loco di Cislago - facebook.com facebook Incendio boschivo #Lucca #Pisa: #vigilidelfuoco al lavoro tra Santa Maria del Giudice, San Giuliano Terme e Asciano. In azione 4 Canadair e 1 elicottero S-64, con squadre a terra. Ancora focolai attivi sul fronte pisano, sotto controllo focolai fronte lucchese [ # x.com