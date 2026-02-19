Caso rider gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo

Il giudice di Milano, Roberto Crepaldi, ha deciso di convalidare il controllo giudiziario su Foodinho-Glovo, dopo un blitz delle forze dell'ordine che ha portato alla confisca di alcuni veicoli e dispositivi. La decisione arriva in seguito all’indagine su presunte irregolarità nelle condizioni di lavoro dei rider e sulla gestione delle consegne. La società Foodinho, che gestisce la piattaforma di delivery, resterà sotto sorveglianza giudiziaria, mentre Andrea Adriano Romano continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore giudiziario. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra aziende e lavoratori.

Milano, 19 febbraio 2026 – Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d'urgenza, dal pubblico ministero Paolo Storari, ha disposto il controllo giudiziario della società Foodinho, srl che gestisce operativamente la piattaforma di delivery Glovo, e ha confermato Andrea Adriano Romano come amministratore giudiziario. Rider durante una giornata lavorativa. Torino, 11 febbraio 2026. ANSAALESSANDRO DI MARCO L’inchiesta sul presunto caporalato . Al centro dell'inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-Glovo "Rider sfruttati", controllo giudiziario per Foodinho-GlovoIl pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito e ha disposto un controllo giudiziario contro Foodinho, la società di consegne di Glovo. Rider: pm Milano dispone controllo giudiziario per Foodinho-GlovoIl pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di consegne del gigante Glovo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Glovo, Gip convalida il commissariamento: Regolarizzi 40mila rider'Dopo l'indagine per l'accusa di caporalato su 2mila rider a Milano e 40mila in tutta Italia, è arrivata la decisione riguardante ... iltempo.it REAL JOB, REAL CONTRACT: ORA ASSUMETECI TUTTI CON IL CCNL LOGISTICA 28 FEBBRAIO - GIORNATA DI AGITAZIONE DEI RIDER DI GLOVO L’inchiesta della Procura di Milano e il controllo giudiziario su Foodinho (Glovo) dicono con chiarezza facebook Glovo é sotto accusa per caporalato. Il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho, la società di delivery del gruppo spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, circa 40 mila rider i x.com