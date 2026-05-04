Santa Margherita | 500 cure dentali per i più fragili in un anno

A Santa Margherita, nel corso di un anno, sono state effettuate circa 500 cure dentali dedicate ai cittadini più fragili. Tra questi, ci sono persone con un indicatore della condizione economica inferiore ai 4.400 euro. La precarietà lavorativa sembra avere un ruolo nella difficoltà di accesso alle cure, influenzando la salute orale di alcuni cittadini. Questi dati sono stati raccolti nel contesto di iniziative di assistenza e prevenzione odontoiatrica.

? Cosa scoprirai Chi sono i pazienti con Isee sotto i 4.400 euro?. Come influisce la precarietà lavorativa sulla salute dentale dei cittadini?. Perché i cittadini stranieri rappresentano i due terzi degli assistiti?. Dove si terrà il dibattito sulle nuove forme di povertà sanitaria?.? In Breve Pazienti con Isee medio di 4.400 euro e due terzi stranieri assistiti.. Convegno sulla povertà sanitaria l'8 maggio alle 17.30 presso parrocchia Madonna del Latte.. Relazione sulla povertà sanitaria 2025 presentata da Franca Proietti durante l'incontro.. Interverranno Gaetano Zucchini, Guido Lombardo, Stefano Cianetti e Biancamaria Tagliaferri.. L’ambulatorio odontoiatrico solidale Santa Margherita di Città di Castello ha garantito oltre 500 prestazioni tra cure e prevenzione nel corso del suo primo anno di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Margherita: 500 cure dentali per i più fragili in un anno Notizie correlate Leggi anche: L’evento dell’anno. Cortona celebra. Santa Margherita: inizia il cammino Dal carcere alla Terra Santa, l'invito dell'arcivescovo Maffeis a vivere la Settimana Santa "vicino ai più fragili"Giovedì Santo l’arcivescovo celebra a Capanne; il Venerdì Santo le offerte raccolte sosterranno la presenza cristiana a Gaza, Betlemme e Gerusalemme... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I dentisti della Caritas. L’ambulatorio cura gratis 500 pazienti in un anno; Ambulatorio odontoiatrico solidale, un anno di attività: 500 prestazioni fra cure e prevenzione; Dentista solidale a Città di Castello, in un anno erogate più di 500 prestazioni. Ambulatorio odontoiatrico solidale, un anno di attività: 500 prestazioni fra cure e prevenzioneIl servizio Santa Margherita della Caritas diocesana di Città di Castello si conferma presidio fondamentale per l'accesso alle cure dei più fragili ... perugiatoday.it I dentisti della Caritas. L’ambulatorio cura gratis 500 pazienti in un annoCittà di Castello: la struttura del Santa Margherita a sostegno delle fasce deboli. Garantiti interventi di prevenzione e di urgenza. Molti utenti sono stranieri. . lanazione.it La pescheria in Campo Santa Margherita - facebook.com facebook Oggi pomeriggio a Santa Margherita Ligure. I sapiens e il mare. x.com