A Cortona, domani si svolge una grande festa in onore di Santa Margherita, la patrona della città. La celebrazione si tiene nella Basilica di Santa Margherita, una chiesa giubilare durante l’Anno Francescano. Centinaia di fedeli, pellegrini e visitatori si raduneranno per partecipare alle cerimonie religiose e alle tradizionali processioni. La manifestazione richiama ogni anno molte persone, anche da fuori regione, per vivere un momento di fede e tradizione. La giornata si preannuncia intensa e coinvolgente.

© Lanazione.it - L’evento dell’anno. Cortona celebra. Santa Margherita: inizia il cammino

di Laura Lucente Si prepara a celebrare la sua patrona. Domani la città si raccoglierà attorno alla Basilica di Santa Margherita, chiesa giubilare nell' Anno Francescano, per una delle ricorrenze religiose più sentite dell'intero calendario cittadino, capace ogni anno di richiamare fedeli, pellegrini e visitatori anche da fuori territorio. Un appuntamento che non è soltanto liturgico, ma profondamente identitario, perché intreccia fede, memoria collettiva e appartenenza. Fin dalle prime ore del mattino la collina cortonese sarà meta di numerosi devoti. Le celebrazioni si apriranno con le Messe delle 7 e delle 8, mentre alle 9.