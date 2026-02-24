San Sergio di Cesarea martire | testimone di fede tra Cappadocia e Occidente

San Sergio di Cesarea, martire, ha perso la vita per la sua fede durante un periodo di persecuzione nella regione della Cappadocia. La causa della sua morte risale alle minacce subite per aver rifiutato di abiurare, mantenendo salda la sua convinzione religiosa. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e coraggio in un’epoca di grande pressione. La memoria di San Sergio continua a essere ricordata nelle chiese di quella zona.

In questo martedì della I Settimana di Quaresima (24 febbraio 2026) la tradizione ecclesiale ricorda San Sergio di Cesarea, martire, figura sobria e lineare della Chiesa antica. Secondo una passio latina, le notizie storiche sono scarse nelle fonti orientali; in Occidente, invece, si diffuse la memoria di un magistrato divenuto monaco ed eremita nei pressi di Cesarea di Cappadocia. Nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano, il governatore regionale impose sacrifici pubblici a Giove. Sergio si presentò liberamente, proclamando l’ unicità di Dio e rifiutando il culto pagano: fu arrestato e decapitato per la sua confessione di fede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Terzo miracolo di San Gennaro in un anno. Fedeli e turisti esultano davanti all’ampolla contente le reliquie del santo martire. Fede o folclore?Il terzo miracolo di San Gennaro in un anno si è verificato con una cerimonia solenne, attirando fedeli e turisti a Napoli.

Carnevale tra giochi e maschere: appuntamento alla parrocchia San Demetrio MartireIl Carnevale arriva a Salerno, e questa volta l’evento si svolge alla parrocchia San Demetrio Martire, dove domani pomeriggio ci saranno giochi e maschere.

