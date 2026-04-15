Il 15 aprile la Chiesa ricorda San Crescente, martire di Mira, nella giornata del Mercoledì della seconda settimana di Pasqua. La commemorazione si focalizza sulla sua fede incrollabile, vissuta fino al martirio. La memoria viene celebrata tradizionalmente con riti e preghiere dedicate alla sua figura. La data rappresenta un momento di riflessione sulla sua testimonianza di fede e sul suo sacrificio.

Nel Mercoledì della II Settimana di Pasqua la Chiesa ci propone la memoria di San Crescente, martire. Il Martirologio Romano lo colloca a Mira di Licia, nell’odierna area dell’Asia Minore, e ne ricorda il martirio sul rogo per la fede in Cristo. Della sua vicenda storica conosciamo pochi tratti, secondo la sobrietà delle antiche note martirologiche. La tradizione cristiana tramanda la figura di un credente saldo, che nel clima delle persecuzioni dei primi secoli non rinnegò il Vangelo, fino al dono totale della vita. In questo sta la sua eredità: una testimonianza pasquale che parla più delle ricostruzioni cronistiche, e che invita anche oggi a un’adesione semplice e coraggiosa a Cristo risorto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Crescente, martire di Mira: fede incrollabile nel fuoco (15 aprile)

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