Sansepolcro-Camaiore 0-0 Gara con pochi sussulti La salvezza bluamaranto passa dalla sfida playout

Nel match tra Sansepolcro e Camaiore, terminato a reti inviolate, sono stati protagonisti pochi sussulti in campo. La gara, valida per la salvezza, si è decisa in vista dei prossimi playout. La formazione locale ha schierato Ermini, Omohonria, Di Paola, Borgo, Salvadori, Adreani, Belli (sostituito da Spini all’88’), Testerini (entrato al 60’ al posto di Pieracci), Barculli, Stumpo e Alunni (subentrato all’81’ a Benvenuti).

sansepolcro 0 camaiore 0 SANSEPOLCRO: Ermini, Omohonria, Di Paola, Borgo, Salvadori, Adreani, Belli (88’ Spini), Testerini (60’ Pieracci), Barculli, Stumpo, Alunni (81’ Benvenuti). A disp.: Bambara, Vlad, Ghignoni, Polimeni, Tanci, Nardi. All.: Palazzi Mario. CAMAIORE: Pierallini, Raineri (61’ Rolla), Belli, Grilli (55’ Luciani), Accorsini, Ficini, Ferracuti, Marcucci (87’ Bartelloni A.), Bongiorni (67’ Usseglio), Bigica, Macchi (76’ Velani J.). A disp.: Di Biagio, Bertellotti, Tavernini, Remedi. All.: Turi Stefano. Arbitro: Alessandro Dallaga di Rovigo. SANSEPOLCRO – Fra Sansepolcro e Camaiore vince. la noia. Del resto c’era ben poco da aspettarci da questa partita (l’ultima del girone E di serie D) che vedeva di fronte due formazioni che nulla avevano da chiedere al campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sansepolcro-Camaiore 0-0. Gara con pochi sussulti. La salvezza bluamaranto passa dalla sfida playout Notizie correlate Serie D (girone E) Il Camaiore ha le sue certezze. Bluamaranto al momento fuori dalla griglia playoutFinisse oggi il campionato il Camaiore sarebbe salvo tranquillo, senza dover passare dai mai piacevoli playout (dove fra l’altro la società... Cremonese, la corsa salvezza passa dalla sfida con la Lazio: Vardy è la speranzaQuattro mesi fa, poco prima di Natale, la Cremonese pareggiava 0-0 in casa della Lazio. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Serie D: reti bianche al Buitoni tra Sansepolcro e Camaiore; Tau vittoria esterna e chiude secondo, Camaiore playout -; Vivi Altotevere Sansepolcro - Camaiore: 0 - 0 | Tempo reale, Formazioni; Calcio, i verdetti: Montone in Eccellenza, Città di Castello ai play-off. Serie D – Girone E – 34ª giornata Sansepolcro vs Camaiore 3 maggio 2026 Ore 15:00 Stadio Comunale Buitoni Siamo arrivati all’ultima giornata di campionato. Il Camaiore si gioca tutto in una sfida decisiva, in piena zona play-out: serviranno cuor - facebook.com facebook