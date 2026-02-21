Onda Marina il Tar rigetta il ricorso della ’The Origin srl’

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso di The Origin srl contro il Comune di Cesenatico. La società romana aveva contestato la gara per assegnare la concessione del porto turistico Onda Marina, che sta attraversando una fase di valutazione. Il giudice ha deciso che le procedure seguite dal Comune sono corrette e regolari. La decisione conferma la validità delle modalità adottate per l’assegnazione della concessione. Ora si attende il proseguimento della procedura.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso contro il Comune di Cesenatico presentato dalla società The Origin di Roma in relazione alla procedura in corso per l'assegnazione della concessione del complesso del porto turistico Onda Marina. I giudici amministrativi bolognesi non sono entrati nel merito delle contestazioni sollevate dalla società romana (ma con soci prevalentemente romagnoli), assistita dall'avvocato Gabriele De Bellis, ma hanno valutato che il ricorso non fosse ammissibile per carenza di interesse. Infatti la concessione non è stata ancora assegnata: finora il Comune, con una procedura un po' complicata, ha individuato il progetto sulla cui base sarà poi redatto il bando attraverso il quale si arriverà all'assegnazione vera e propria della concessione.