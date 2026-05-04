Sanremo festa nerazzurra | cento tifosi in piazza per lo scudetto

A Sanremo, un centinaio di tifosi si sono radunati in piazza per festeggiare lo scudetto dell'Inter. Dopo aver attraversato via Matteotti, il corteo si è spostato in altre vie della città. Durante la partita contro il Parma, sono state segnate due reti decisive, una da un giocatore e l’altra da un altro. La celebrazione dei tifosi ha coinvolto diversi quartieri, creando un clima di festa e adrenalina.

? Cosa scoprirai Dove si è spostato il corteo dopo via Matteotti?. Chi ha siglato le due reti decisive contro il Parma?. Come ha fatto l'Inter a distaccare il Napoli di dodici punti?. Quali strade di Sanremo sono state coinvolte dai festeggiamenti?.? In Breve Gol di Thuram al 46' e Mkhitaryan al 35' sanciscono il 2-0 contro il Parma.. Inter raggiunge 82 punti con 12 di vantaggio sul Napoli fermo a 70.. Cento tifosi percorrono via Matteotti fino a raggiungere piazza Colombo a Sanremo.. Celebrazioni spontanee coinvolgono i residenti tra via Matteotti e piazza Colombo.. Circa cento tifosi nerazzurri hanno invaso il centro di Sanremo nella serata di oggi per festeggiare il ventunesimo scudetto dell’Inter, ottenuto matematicamente dopo il successo contro il Parma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, festa nerazzurra: cento tifosi in piazza per lo scudetto Notizie correlate Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter. Milano, i tifosi interisti iniziano a "prendere possesso" di piazza Duomo in vista della possibile festa per lo scudetto questa seraMilano, i tifosi interisti iniziano a "prendere possesso" di piazza Duomo in vista della possibile festa per lo scudetto questa sera.