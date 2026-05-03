Milano i tifosi interisti iniziano a prendere possesso di piazza Duomo in vista della possibile festa per lo scudetto questa sera
A Milano, i tifosi dell'Inter si stanno radunando in piazza Duomo in previsione di una possibile celebrazione per lo scudetto questa sera. Sono presenti gruppi di supporter che si sono già mossi verso la zona centrale della città, creando un clima di attesa tra i passanti. La polizia ha predisposto controlli e misure di sicurezza per gestire eventuali assembramenti. La piazza è già animata da bandiere e striscioni dei tifosi.
Milano, i tifosi interisti iniziano a "prendere possesso" di piazza Duomo in vista della possibile festa per lo scudetto questa sera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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