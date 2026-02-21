sicurezza sul lavoro sospese tre aziende sannite per gravi violazioni

Tre aziende sannite sono state temporaneamente sospese a causa di gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le ispezioni, condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, hanno scoperto carenze nelle procedure di tutela dei dipendenti e nei dispositivi di sicurezza. Durante le verifiche sono stati riscontrati problemi anche in alcuni cantieri edili, dove sono stati riscontrati rischi immediati per i lavoratori. La lotta alle irregolarità continua senza sosta.

Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento, in stretta sinergia con il Comando Provinciale dell'Arma, ha svolto, nelle ultime due settimane, 14 ispezioni ad aziende, di cui 6 nel settore delle costruzioni, volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il contrasto al lavoro irregolare. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro, deferiti a piede libero n. 4 imprenditori per irregolarità in tema di tutela dell'incolumità dei lavoratori. Impartite svariate prescrizioni ad adempiere per assenza del documento di valutazione dei rischi aziendali (D.

