Sanitaservice Lecce i lavoratori non ci stanno | Basta fango la Regione sblocchi le assunzioni

I dipendenti di Sanitaservice Lecce hanno scritto una lettera aperta alle autorità regionali e locali, chiedendo di intervenire per sbloccare le assunzioni e risolvere le criticità che interessano il servizio. La comunicazione arriva dopo mesi di attesa e tensioni legate alla gestione delle risorse, e rappresenta un appello diretto alle istituzioni per un intervento immediato.

LECCE – Le lavoratrici e i lavoratori di Sanitaservice Lecce rompono il silenzio e inviano una lettera aperta ai massimi rappresentanti delle istituzioni: dai vertici della Regione Puglia, passando da quelli di Provincia e Azienda sanitaria locale. Il documento, sottoscritto da Usb, Cgil, Cisl.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Sanitaservice, i sindacati: «No allo stop delle assunzioni»È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti... Leggi anche: "Stagisti usati come lavoratori". La Cgil dopo la rapina al Penny: "Assunzioni o ci mobilitiamo"