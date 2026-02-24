Stagisti usati come lavoratori La Cgil dopo la rapina al Penny | Assunzioni o ci mobilitiamo

La Cgil denuncia che molti stagisti vengono sfruttati come lavoratori a causa di pratiche scorrette adottate da Penny Market. La causa risiede nella mancata stabilizzazione di chi svolge ruoli continuativi, nonostante l’impegno nel negozio. La Filcams di Siena si prepara a chiedere un incontro ai dirigenti del supermercato, con l’obiettivo di ottenere assunzioni definitive per gli stagisti. Se l’azienda rifiuterà, la mobilitazione sarà inevitabile.

Mobilitazione pronta se l’azienda dirà no. Venerdì la Filcams Cgil di Siena incontrerà i vertici di Penny Market per mettere sul tavolo una richiesta netta: la stabilizzazione di tutti gli stagisti impiegati nei punti vendita della provincia. In caso di risposta negativa, il sindacato annuncia l’apertura di una vertenza e iniziative di protesta. A scatenare i sindacati, la rapina al supermercato di Montarioso, fatta mentre alla cassa c’era una stagista. Una presenza che il sindacato ha già definito gravissima, in quanto una tirocinante non può essere impiegata in mansioni operative. "Venerdì incontreremo l’azienda e chiederemo la stabilizzazione di tutti gli stagisti presenti in provincia di Siena – dichiara Massimiliano Fabozzi (foto) della segreteria Filcams Cgil –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

