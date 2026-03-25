Sanitaservice i sindacati | No allo stop delle assunzioni

I sindacati delle Sanitaservice hanno espresso ferme proteste contro il divieto regionale di nuove assunzioni e l’interruzione degli appalti. La questione riguarda le restrizioni imposte dalla Regione, che hanno generato tensioni tra le parti, con i rappresentanti sindacali che chiedono spiegazioni all’assessore regionale competente. La disputa si concentra sulla possibilità di continuare a rafforzare il personale e mantenere i servizi.

È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti all'assessore Donato Pentassuglia. La segreteria provinciale della funzione pubblica Cgil Lecce ha anche proclamato “lo stato di agitazione di tutto il personale”, invocando un passo indietro da parte della Giunta Decaro. Il blocco è arrivato dopo l'esplosione dei conti, nel 2025 le Asl hanno generato un disavanzo da 369 milioni di euro. Ma i sindacati contestano il provvedimento: “Il blocco regionale – sostiene la Cgil Fp Lecce - sulla sanitaservice di Lecce aggrava una situazione già precaria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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