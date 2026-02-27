Il reparto di Terapia intensiva del Policlinico è un' eccellenza grazie a medici e infermieri | mi avete salvato la vita

Un paziente di 69 anni, torinese trasferito a Palermo, ha inviato un messaggio di ringraziamento rivolgendo parole di gratitudine al reparto di Terapia intensiva del Policlinico. Ha affermato che, grazie all’intervento di medici e infermieri, ha ricevuto cure che gli hanno salvato la vita. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di un’equipe dedicata e competente all’interno dell’ospedale.

Riceviamo e pubblichiamo:Mi chiamo Enrico Bergonzi, ho 69 anni, sono torinese ma vivo a Palermo da circa 7 anni, per cui mi ritengo siciliano adottivo. Con questa mia volevo ringraziare pubblicamente il reparto di Terapia Intensiva del Policlinico di Palermo diretto da Andrea Cortegiani, per.