Eccellenza e Innovazione nella Terapia del Dolore | l’impegno concreto dell’ASL Napoli 2 Nord al Convegno STAR 2026

Durante il Convegno S.T.A.R. 2026, l’ASL Napoli 2 Nord ha presentato iniziative rivolte alla terapia del dolore, evidenziando le pratiche adottate per migliorare la gestione del dolore cronico. La discussione si è concentrata sulle strategie terapeutiche e sui programmi di formazione rivolti agli operatori sanitari. Il dolore cronico viene descritto come una problematica complessa con impatti significativi sulla vita dei pazienti.

Il dolore cronico rappresenta una sfida complessa per il sistema sanitario e una dura prova per la qualità di vita dei pazienti. L'ASL Napoli 2 Nord, guidata dal Direttore Generale Dott.ssa Monica Vanni, è in prima linea per offrire risposte concrete e all'avanguardia. L'impegno dell'ASL Napoli 2 Nord nella lotta al dolore cronico si consolida nel presentare il convegno nazionale "S.T.A.R. 2026: Scienza, Terapia Antalgica e Ricerca", che si terrà a Napoli il 20 aprile 2026. Questo evento non è solo un momento di alta formazione scientifica, ma la testimonianza tangibile del percorso di crescita e specializzazione intrapreso dalla nostra Azienda. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Eccellenza e Innovazione nella Terapia del Dolore: l’impegno concreto dell’ASL Napoli 2 Nord al Convegno S.T.A.R. 2026

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