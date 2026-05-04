Sanità Serena Brandini | I conti tornano ma i cittadini aspettano
La consigliera comunale di Azione Serena Brandini ha commentato il risanamento dei conti delle aziende sanitarie di Parma, definendolo un segnale positivo dal punto di vista contabile. Ha aggiunto che, nonostante i numeri siano a posto, i cittadini continuano ad attendere miglioramenti concreti. La notizia riguarda la chiusura di bilancio favorevole delle strutture sanitarie locali, che ora si trovano in una posizione di stabilità finanziaria.
“La notizia sul risanamento dei conti delle Aziende sanitarie di Parma è certamente un segnale positivo dal punto di vista contabile” sottolinea la consigliera comunale di Azione Serena Brandini."Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria hanno chiuso il bilancio 2025 con un deficit complessivo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Serena Brandini: "Liste d’attesa a Parma. Altrove si agisce, qui ancora no”"A Parma i cittadini che devono prenotare una visita o un esame si trovano ancora oggi di fronte a tempi inaccettabili o alle solite, odiose liste...
Leggi anche: Sanità in rosso, i conti non tornano per la Fials: “A Bari il ‘miracolo’, a Foggia l’abbandono”