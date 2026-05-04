Sanità Serena Brandini | I conti tornano ma i cittadini aspettano

La consigliera comunale di Azione Serena Brandini ha commentato il risanamento dei conti delle aziende sanitarie di Parma, definendolo un segnale positivo dal punto di vista contabile. Ha aggiunto che, nonostante i numeri siano a posto, i cittadini continuano ad attendere miglioramenti concreti. La notizia riguarda la chiusura di bilancio favorevole delle strutture sanitarie locali, che ora si trovano in una posizione di stabilità finanziaria.