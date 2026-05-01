Sanità in rosso i conti non tornano per la Fials | A Bari il ‘miracolo’ a Foggia l’abbandono

La Fials ha espresso sorpresa riguardo alla recente revisione dei conti preconsuntivi 2025, evidenziando una forte discrepanza tra le situazioni delle diverse Asl pugliesi. Secondo l’associazione, mentre la sanità nella regione affronta un deficit di centinaia di milioni di euro, le strutture di Bari avrebbero registrato risultati finanziari positivi. Invece, a Foggia, si parla di un abbandono che coinvolge le risorse e i servizi sanitari locali.

“Siamo basiti davanti all’ultima revisione contabile dei preconsuntivi 2025. Apprendiamo con stupore che, mentre la sanità pugliese sprofonda in un buco da centinaia di milioni, per le Asl baresi si è compiuto un vero e proprio 'miracolo' finanziario”. Esordisce così Achille Capozzi, segretario.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sanità pugliese, Messina (Fials): “Taranto ha già pagato il prezzo più alto”Tarantini Time QuotidianoIl segretario generale della Fials Taranto, Emiliano Messina, interviene sulla situazione finanziaria della sanità pugliese... Sanità, rischio scoperto da 1,6 miliardi. Fials vuole incontrare Fontana e BertolasoDopo il Pd lombardo, anche la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità (FIALS) chiede al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità, il buco della Puglia scende a 360 milioni. L'Asl Bari in pareggio grazie a un aiutino; Sanità in rosso, aumento Irpef in vista. Sindacati pronti allo scontro; Sanità, l'Ausl Romagna dimezza il rosso e deficit di 17,9 milioni: il bilancio 2025 segna la via del risanamento; Sanità, in Emilia-Romagna il pareggio di bilancio è in salita: sulle aziende lo spettro dei maxi rincari dei costi energetici. Sanità pugliese, FIALS Foggia attacca: «Miracolo contabile a Bari mentre Foggia resta in rosso».Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Sanità, il «buco» della Puglia scende a 360 milioni. L'Asl Bari in pareggio grazie a un aiutinoIl deficit finale è leggermente più basso rispetto ai 369 milioni attesi, ma la ripartizione delle perdite cambia anche per effetto dell’applicazione del fondo di riequilibrio da 250 milioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Jacopo De Vincentiis (Responsabile comunicazione Giovani Democratici del Molise: "Programma Operativo 2026–2028: chi ci ridarà il nostro futuro" "Da anni il Molise è commissariato sulla sanità, senza risultati concreti: né più efficienza né vera programma - facebook.com facebook Sanità pugliese in rosso, ira del centrodestra: “Ora una commissione d’inchiesta” x.com