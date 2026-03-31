Serena Brandini | Liste d’attesa a Parma Altrove si agisce qui ancora no

A Parma, i cittadini devono ancora affrontare tempi di attesa molto lunghi o liste di prenotazione bloccate per visite ed esami, secondo quanto segnalato dalla consigliera comunale di Azione. La politica locale non ha ancora adottato misure per migliorare la situazione, a differenza di altre aree dove si interviene per ridurre i tempi di attesa.

"A Parma i cittadini che devono prenotare una visita o un esame si trovano ancora oggi di fronte a tempi inaccettabili o alle solite, odiose liste bloccate", torna a denunciare la consigliera comunale di Azione Serena Brandini. Le rassicurazioni dei servizi sanitari regionali e locali sembrano ancora una volta solo parole: le criticità sono reali, documentate e vissute quotidianamente dai cittadini. Per questo Brandini torna a sollecitare con forza un intervento concreto e urgente da parte delle istituzioni. I medici, gli infermieri e tutto il personale delle aziende sanitarie di Parma lavora con grande professionalità nonostante mille difficoltà, e la causa strutturale del disagio è ormai chiara: carenza di organico e organizzazione inefficiente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Liste d'attesa, avanti con il piano: tra i no all'anticipo c'è chi conferma la data o ha ottenuto la prestazione altroveOltre 26mila pugliesi richiamati dall'attivazione del piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, quasi 11.

Recupero liste d'attesa, avanti con il piano: tra i no c'è chi conferma la data o ha ottenuto la prestazione altroveOltre 26mila pugliesi richiamati dall'attivazione del piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa, quasi 11.