Sanità in Puglia | la maggioranza contesta il centrodestra sui fondi

In Puglia, la discussione sulla gestione dei fondi sanitari si intensifica, con la maggioranza che critica le scelte del centrodestra. La ripartizione delle risorse tra settore pubblico e privato è al centro delle polemiche, mentre si analizza come la spesa sanitaria nazionale, pari al 6,4%, influenzi la regione. La questione riguarda sia le modalità di allocazione che i livelli di investimento necessari per il settore, in un momento di crescente attenzione alle modalità di gestione delle risorse sanitarie.

? Cosa scoprirai Come vengono spesi i fondi sanitari tra gestione pubblica e privata?. Perché la spesa sanitaria nazionale al 6,4% mette in crisi la Puglia?. Chi sono i responsabili degli sprechi denunciati dal centrodestra regionale?. Come influirà l'aumento dei fondi nazionali sulle liste d'attesa pugliesi?.? In Breve Spesa sanitaria nazionale al 6,4% del PIL secondo analisi della Fondazione GIMBE.. Risorse sanitarie nazionali previste in aumento a 143 miliardi di euro nel 2026.. Consiglieri Minerva, Fischetti, La Ghezza e Passero firmano nota contro il centrodestra.. Stanziamenti nazionali passati da 122 miliardi nel 2021 a 134 miliardi nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Puglia: la maggioranza contesta il centrodestra sui fondi Notizie correlate Puglia, polemica sui 5 milioni per gli eventi: sanità in rosso? Cosa sapere Romito contesta alla giunta Decaro 5 milioni di euro per eventi come Bif&st e Vinitaly. Leggi anche: Autonomia, primo sì del Governo. Alla Regione la protezione civile e flessibilità sui fondi per la sanità Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; I misteri del buco nella sanità in Puglia. Fiore: Dobbiamo pagare? Ci dicano cause e responsabili; Disavanzo in sanità, in Puglia l'Irpef aumenta per tre anni: ecco la cura che prepara Decaro per ripianare i conti; Regione Puglia, Decaro riorganizza tutto: vara 13 dipartimenti e commissaria la sanità. Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioniI dati giungono alla chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 di Asl, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Nei prossimi giorni la Regione deciderà come rientrar ... baritoday.it Sanità in Puglia, la strategia di Decaro: più Irpef ma con tutele sociali.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Non solo generosità diffusa di semplici cittadini. Dietro i versamenti destinati all’emblema della sanità privata ecclesiastica nella Capitale affiorano grandi player economici - facebook.com facebook #Sanità, dalla @regionetoscana, basta annunci spot sulle liste d’attesa. Nerini, @cislfptoscana: “Sbagliato puntare solo sul privato accreditato, la sanità pubblica deve restare centrale. Serve una svolta reale e condivisa coi sindacati”. x.com