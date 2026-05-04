Sanità in Puglia | la maggioranza contesta il centrodestra sui fondi

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, la discussione sulla gestione dei fondi sanitari si intensifica, con la maggioranza che critica le scelte del centrodestra. La ripartizione delle risorse tra settore pubblico e privato è al centro delle polemiche, mentre si analizza come la spesa sanitaria nazionale, pari al 6,4%, influenzi la regione. La questione riguarda sia le modalità di allocazione che i livelli di investimento necessari per il settore, in un momento di crescente attenzione alle modalità di gestione delle risorse sanitarie.

? Cosa scoprirai Come vengono spesi i fondi sanitari tra gestione pubblica e privata?. Perché la spesa sanitaria nazionale al 6,4% mette in crisi la Puglia?. Chi sono i responsabili degli sprechi denunciati dal centrodestra regionale?. Come influirà l'aumento dei fondi nazionali sulle liste d'attesa pugliesi?.? In Breve Spesa sanitaria nazionale al 6,4% del PIL secondo analisi della Fondazione GIMBE.. Risorse sanitarie nazionali previste in aumento a 143 miliardi di euro nel 2026.. Consiglieri Minerva, Fischetti, La Ghezza e Passero firmano nota contro il centrodestra.. Stanziamenti nazionali passati da 122 miliardi nel 2021 a 134 miliardi nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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