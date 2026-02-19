Autonomia primo sì del Governo Alla Regione la protezione civile e flessibilità sui fondi per la sanità

Il Governo ha dato il via libera all'autonomia regionale, firmando una pre-intesa che riguarda Lombardia e altre regioni. La decisione arriva dopo mesi di negoziati e permette alle regioni di gestire in modo più autonomo alcune competenze, come la protezione civile e l’uso dei fondi sanitari. Questa approvazione apre la strada a nuove modalità di gestione delle risorse e delle competenze regionali. La firma è stata apposta in un clima di accordo tra il ministro Calderoli e il presidente Fontana, segnando un passo importante nella riforma.

Un primo passo verso l'autonomia regionale differenziata è stato compiuto. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la pre-intesa firmata lo scorso novembre dal ministro Roberto Calderoli e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Pari trattamento è stato riservato alle pre-intese raggiunte dallo stesso ministro con i governatori di Veneto, Piemonte e Liguria. Ora il provvedimento dovrà affrontare l'iter parlamentare e i tempi non si annunciano brevi. Le materie previste nel testo approvato ieri sono tra quelle per le quali non è necessaria la definzione di nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP): Tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica; Protezione civile; Professioni; Previdenza complementare e integrativa.