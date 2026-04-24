In Puglia, la discussione riguarda la destinazione di 5 milioni di euro destinati a eventi come Bif&st e Vinitaly. Romito ha presentato un'istanza di contestazione nei confronti della giunta guidata da Decaro, sollevando dubbi sulla spesa pubblica per queste manifestazioni. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sulla gestione finanziaria della regione, mentre la sanità locale si trova in difficoltà con un bilancio in rosso.

? Cosa sapere Romito contesta alla giunta Decaro 5 milioni di euro per eventi come Bif&st e Vinitaly.. Il deficit sanitario pugliese raggiunge 369 milioni di euro tra criticità nei servizi essenziali.. Il consigliere regionale Romito ha contestato la gestione della giunta Decaro per l’impiego di circa 5 milioni di euro in manifestazioni come il Bif&st e Vinitaly, evidenziando un divario tra le spese per il prestigio internazionale e le necessità dei cittadini pugliesi. La polemica politica si concentra sulla distribuzione delle risorse pubbliche nella Regione Puglia, dove la Lega ha mosso un attacco diretto alla linea amministrativa di Antonio Decaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, polemica sui 5 milioni per gli eventi: sanità in rosso

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