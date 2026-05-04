Sanità Fimmg Abruzzo attacca | La Regione ignora la medicina territoriale

La Fimmg Abruzzo critica la Regione per aver escluso la medicina territoriale e generale dalla discussione durante un incontro organizzato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sul futuro del sistema sanitario. La federazione ha affermato che nel confronto sono stati affrontati vari argomenti, ma senza fare riferimento specifico alla medicina di base e alle strutture territoriali. La posizione viene comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale.

“Si è parlato di tutto, tranne che di medicina generale e territorio”. È una presa di posizione netta quella della Fimmg Abruzzo dopo l’incontro promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sul tema “Domani, adesso – Verso un nuovo ecosistema della salute”.A intervenire è il segretario regionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Fimmg Abruzzo contro il governo: "Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza"Chiaro “no” alla riforma della medicina territoriale cui sta lavorando il governo da parte della Fimmg Abruzzo che nel ricordare lo stallo nella... Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: “Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadini”La FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenza; Fimmg Abruzzo: La Regione ignora la medicina territoriale mentre investe su ospedali e infrastrutture; Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale: A rischio l'equilibrio dell'assistenza; Di Marco del PD all’attacco: Asl di Pescara senza atto aziendale, ovvero senza bussola. FIMMG Abruzzo: La Regione ignora la Medicina TerritorialeLa nota di Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMMG Abruzzo, a seguito dell'evento dei giorni scorsi promosso dalla Asl 2 sui progetti futuri della Sanità in Provincia di Chieti. rete8.it Fimmg Abruzzo contro il governo: Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo, a rischio l'assistenzaNel contesto della rottura delle trattative sull’Accordo Integrativo Regionale (Air), con la categoria già in stato di agitazione, cresce la preoccupazione per il clima di mancato dialogo. Nel mirino ... ilpescara.it Fimmg Abruzzo critica la Regione sulla medicina territoriale La Fimmg Abruzzo conferma lo stato di agitazione e critica il confronto promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti sul futuro della sanità regionale. Secondo il segretario regionale Mauro Petrucci, - facebook.com facebook