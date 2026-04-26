Fimmg Abruzzo contro il governo | Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo a rischio l' assistenza

La Fimmg Abruzzo ha espresso una ferma contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale attualmente al vaglio del governo. L’associazione ha ricordato lo stallo nelle trattative per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale e ha evidenziato come la riforma, a suo avviso, potrebbe compromettere l’efficienza del sistema sanitario territoriale, mettendo a rischio l’assistenza ai cittadini.

Chiaro “no” alla riforma della medicina territoriale cui sta lavorando il governo da parte della Fimmg Abruzzo che nel ricordare lo stallo nella trattativa per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale (Air), parla di una riforma che mina il sistema sanitario territoriale andando a inficiare.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: “Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadini”La FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto... Medici di famiglia contrari alla riforma della medicina territoriale: "A rischio l'equilibrio dell'assistenza"Netta contrarietà della Fimmg Abruzzo alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal governo, che introduce il cosiddetto “doppio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abruzzo, medici di famiglia verso lo sciopero. Scotti (Fimmg): Pieno sostegno ai colleghi; Medici di famiglia, in Abruzzo verso lo sciopero: FIMMG attacca lo stallo sugli accordi regionali; Sanità, Fimmg Abruzzo contraria alla riforma della medicina territoriale; Medici di famiglia contro la riforma del Governo: Così si indebolisce la sanità territoriale. Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadiniLa FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto doppio ... laprimapagina.it Medicina territoriale, il no alla riforma della FimmgPESCARA – La Fimmg Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto doppio canale e apre alla dipendenza p ... ekuonews.it Sanità territoriale, Fimmg Abruzzo contro la riforma: “rischi per il sistema” La Fimmg Abruzzo esprime contrarietà alla riforma della medicina territoriale proposta dal Governo, che introduce il “doppio canale” e la dipendenza pubblica selettiva per i medici di f - facebook.com facebook