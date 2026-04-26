Fimmg Abruzzo contro il governo | Sulla medicina territoriale una riforma senza controllo a rischio l' assistenza

Da ilpescara.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fimmg Abruzzo ha espresso una ferma contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale attualmente al vaglio del governo. L’associazione ha ricordato lo stallo nelle trattative per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale e ha evidenziato come la riforma, a suo avviso, potrebbe compromettere l’efficienza del sistema sanitario territoriale, mettendo a rischio l’assistenza ai cittadini.

Chiaro “no” alla riforma della medicina territoriale cui sta lavorando il governo da parte della Fimmg Abruzzo che nel ricordare lo stallo nella trattativa per il rinnovo dell’Accordo integrativo regionale (Air), parla di una riforma che mina il sistema sanitario territoriale andando a inficiare.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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