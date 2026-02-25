Paolo Calcinaro replica a Fabrizio Cesetti Pd | I numeri parlano chiaro Saranno 383 le nuove assunzioni

L'assessore alla Sanità della Regione Marche aggiunge: «A queste si aggiungeranno ulteriori unità tra nuovi ingressi e stabilizzazioni» ANCONA – L’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro replica al consigliere del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, secondo cui le nuove assunzioni sarebbero solo «numeri da propaganda». «Le dichiarazioni del consigliere Cesetti – spiega l’assessore - non sono per nulla coerenti con la realtà dei fatti amministrativi e manifestano chiari errori di valutazione». Infatti «l’Ast di Pesaro ha indetto un concorso unico su base regionale perché le graduatorie delle singole Ast provinciali risultano esaurite. Tale esaurimento è avvenuto a seguito delle numerose chiamate effettuate nelle ultime settimane, che hanno consentito a decine di infermieri, da anni in attesa, di essere finalmente assunti». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

