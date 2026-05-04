Nella giornata di oggi sono stati approvati i bilanci di alcune strutture sanitarie. L’Azienda Usl, l’ospedale Sant’Orsola e il Rizzoli presentano ancora un segno negativo nei conti, ma le cifre sono significativamente più basse rispetto agli anni precedenti. I dati indicano una tendenza al miglioramento, anche se non sono ancora raggiunti i livelli di pareggio. Nessuna delle tre realtà ha comunicato variazioni rispetto ai risultati dello scorso anno.

Bilanci ancora con il segno rosso per Azienda Usl, Sant’Orsola e Rizzoli, ma con cifre molto più contenute rispetto agli anni precedenti, tanto da far dire alle rispettive direzioni generali e all’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi che "per il 2026 è previsto il pareggio". L’Ausl fanno sapere "di avere approvato il bilancio consuntivo 2025 con un deficit di 9,5 milioni di euro. Si tratta di un dato in netto miglioramento, dimezzato rispetto al risultato del 2024 (-18,471 milioni), che pone le basi per il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2026. Il risultato economico del 2025 risente anche del disavanzo determinato dalla mancata iscrizione, a livello nazionale, del contributo previsto dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2025 nel bilancio sanitario – viene sottolineato –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, approvati i bilanci: "Il deficit sta diminuendo"

Notizie correlate

Trabia, approvati i bilanci consolidati 2022 e 2023Il Consiglio comunale di Trabia nella serata del 9 aprile ha approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023 dopo aver approvato negli scorsi mesi tutti...

Leggi anche: Aziende sanitarie, approvati i bilanci: "Prosegue il risanamento dei conti. Previsione di pareggio confermata"

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sanità, approvati i bilanci: Il deficit sta diminuendo; Aziende sanitarie modenesi, approvati i bilanci consuntivi. Continua il risanamento dei conti; Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro; Sanità, deficit di 18,5 milioni di euro: conti in miglioramento.

Sanità, più soldi dal Governo e migliore gestione spesa hanno aggiustato i bilanci: a Modena dal baratro ad obiettivo pareggioPressa Tube: Approvati oggi alla CTSS le manovre di previsione di Ausl e Azienda Ospedaliera. Nel 2026 i ricavi dovrebbero compensare i fabbisogni che ad oggi rimangono di 88 milioni per Ausl e 50,9 m ... lapressa.it

In Emilia-Romagna adottati i bilanci consuntivi 2025 delle aziende sanitarieBOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di risanamento dei conti della sanità dell’Emilia-Romagna. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, il pareggio di ... ilnordestquotidiano.it

Non solo generosità diffusa di semplici cittadini. Dietro i versamenti destinati all’emblema della sanità privata ecclesiastica nella Capitale affiorano grandi player economici - facebook.com facebook

#Sanità, dalla @regionetoscana, basta annunci spot sulle liste d’attesa. Nerini, @cislfptoscana: “Sbagliato puntare solo sul privato accreditato, la sanità pubblica deve restare centrale. Serve una svolta reale e condivisa coi sindacati”. x.com